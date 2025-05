LADISPOLI - Torna la stagione estiva e con lei anche l'ordinanza per la prevenzione del rischio incendi boschivi di vegetazione. L'ordinanza vieta di: accendere fuochi di qualunque tipo; far brillare mine o utilizzare esplosivi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per il taglio di metalli; utilizzare motori, fornelli o inceneritori che generino scintille o brace (eccetto per attività forestali autorizzate nel rispetto delle normative vigenti); usare il fuoco per aprire o ripulire i viali parafuoco; fumare o gettare fiammiferi, sigarette accese o altri materiali combustibili; eseguire qualsiasi operazione che possa generare pericolo, diretto o indiretto, di incendio. Sono inoltre vietate: attività pirotecniche di qualsiasi genere, inclusi fuochi d’artificio, razzi, lanterne volanti e altri articoli con fiamme libere; La sosta di veicoli a motore su vegetazione secca; il transito o la sosta di veicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boscate (salvo per mezzi di servizio o attività agro-silvo-pastorali regolamentate); il mancato sfalcio della vegetazione infestante o l’abbandono di rifiuti infiammabili, in particolare nei pressi di abitazioni e strutture. L’ordinanza è rivolta a: gestori di ferrovie, Anas, Autostrade, enti idrici, Provincia e Consorzi di Bonifica; titolari di attività commerciali, Proprietari e affittuari di terreni agricoli o incolti; enti e soggetti privati incaricati della gestione e manutenzione dei boschi; aziende dedicate allo stoccaggio di materiali. «Il Comune - si legge nell'ordinanza - invita tutti i cittadini e i soggetti interessati a rispettare le disposizioni per garantire la sicurezza del territorio e prevenire situazioni di pericolo durante i mesi estivi».

