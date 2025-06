CIVITAVECCHIA – L’associazione culturale Percorsi di Crescita, grazie alla donazione della Fondazione Prosolidar– Ente Filantropico Ets, invita la cittadinanza all’inaugurazione ufficiale del rinnovato oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in programma per giovedì mattina alle 11 presso la sede di via San Giovanni Bosco.

L’iniziativa, dal titolo “Oratorio in Movimento”, celebra l’apertura di uno spazio multifunzionale completamente riqualificato e pensato per accogliere bambini, giovani e famiglie in un ambiente inclusivo, sicuro e stimolante. Il nuovo centro sarà dedicato ad attività sportive e ricreative, tra cui calcio, basket, pallavolo e una vasta area giochi per bambini. Il progetto nasce dal desiderio e dalla volontà di offrire alla comunità un punto di riferimento aggregativo e educativo che si rinnova nel cuore di Civitavecchia, un luogo dove crescere insieme all’insegna dello sport, della socialità e dell’inclusione. Interverranno all’inaugurazione Giancarlo Durante, presidente Fondazione Prosolidar, Lando Maria Sileoni, segretario Generale Fabi, Mariangela Garofalo, presidente di Percorsi di Crescita, Claudia Pescatori, project manager di Percorsi di Crescita, il sindaco Marco Piendibene, il capogruppo di FdI in consiglio comunale Massimiliano Grasso, la direttrice dell’istituto Fma suor Ausilia Principato e la responsabile dell’oratorio Fma suor Claudia De Spirito.

Giancarlo Durante

«Sostenere questo progetto - afferma Durante – ha rappresentato per noi non solo un gesto di solidarietà concreta, ma un investimento sul futuro di una comunità. Prosolidar crede fortemente nel valore educativo degli spazi condivisi e accessibili, in particolare quando sono rivolti ai giovani e costruiti con il contributo attivo di realtà territoriali. La nostra fondazione, che opera in Italia e nel mondo su progetti legati all’inclusione, all’istruzione, al contrasto delle disuguaglianze e alla promozione della dignità umana, ha trovato nel progetto di Percorsi di Crescita “Oratorio in movimento” una proposta solida, credibile e profondamente radicata nei bisogni reali del territorio: è esattamente questo il tipo di progettualità che intendiamo promuovere».

Lando Maria Sileoni

«Questa iniziativa è la dimostrazione concreta che il settore bancario può e sa essere un protagonista autentico nel campo della solidarietà sociale –dichiara Sileoni – è per questo che guardo con orgoglio alla Fondazione Prosolidar, una realtà nata da un’intuizione lungimirante dei sindacati bancari, frutto di un accordo con l’Abi. È un modello unico al mondo: un organismo paritetico di solidarietà finanziato da lavoratori e imprese, che interviene ovunque ci sia bisogno, in Italia e all’estero, con progetti seri e verificabili. Vale la pena sottolineare che molti gruppi bancari sono particolarmente sensibili da questo punto di vista, considerando la solidarietà e l’attenzione al sociale un elemento cardine della loro attività: del resto, la beneficenza, quando è strutturata, trasparente e guidata da valori condivisi, diventa uno strumento fondamentale di coesione e di giustizia».

«Con 'Oratorio in Movimento' restituiamo alla città uno spazio capace di accogliere e valorizzare ogni persona, a partire dai più piccoli. È un luogo in cui lo sport diventa strumento di crescita, relazione e inclusione. Senza il supporto della Fondazione Prosolidar questo sogno non si sarebbe realizzato» dice Claudia Pescatori, Project Manager dell’Associazione Percorsi di Crescita a cui fa eco la Presidente dell’Associazione Mariangela Garofalo. «Questo progetto è nato dall’ascolto della comunità e dalla volontà concreta di offrire opportunità educative e aggregative. Ringraziamo profondamente la Fondazione Prosolidar per aver creduto nella nostra visione e averla trasformata in realtà».

«È una grande gioia vedere rinascere questo oratorio con una veste nuova e moderna, ma con lo stesso spirito di accoglienza e famiglia che ci accompagna da sempre. Ringraziamo con il cuore Percorsi di Crescita per aver creduto in questo sogno, e la Fondazione Prosolidar per averlo reso possibile con il suo sostegno concreto e generoso» afferma suor Ausilia, direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice. «Questo spazio parla di futuro, di speranza e di comunità. I sorrisi dei bambini che già giocano qui sono la prova più bella del valore di questo progetto. Grazie a Percorsi di Crescita per la visione e l’impegno, e grazie alla Fondazione Prosolidar per averci dato i mezzi per renderla realtà» conclude Suor Claudia, Responsabile dell’Oratorio.

Un ringraziamento speciale, da parte dell’associazione, «va anche a BP SPORT e a Roberto Capuani con la sua squadra, che ci hanno accompagnate con competenza e passione nella realizzazione dell’impianto. Hanno saputo interpretare al meglio le esigenze dei bambini e delle famiglie, realizzando uno spazio bello, funzionale e sicuro, utilizzando i migliori materiali per garantire qualità e durata nel tempo. Si ringrazia per donazione Fondazione Prosolidar – Ente Filantropico ETS. Fondazione Prosolidar – Ente Filantropico ETS è un'organizzazione costituita nell’ambito del settore del credito per la realizzazione, in Italia e all'estero, di progetti solidali e socialmente rilevanti, promuovendo la giustizia sociale, l'inclusione e lo sviluppo sostenibile. In essa sono presenti, in modo paritetico, tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore creditizio (tramite le proprie Segreterie Nazionali), nonché, per parte datoriale, l’Associazione Bancaria Italiana e tutte le imprese aderenti. Si tratta della prima e, allo stato, unica esperienza nazionale e internazionale di ente creato dalle parti in un contratto collettivo nazionale di lavoro e finanziato tramite il sistema del "match-gifting", ovvero la condivisione del contributo in misura eguale tra lavoratori e imprese».