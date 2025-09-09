CERVETERI – «Un risultato straordinario per il Comune di Cerveteri, che negli ultimi sei mesi sia riuscito a ottenere oltre 5,5 milioni di euro di finanziamenti extra-comunali destinati a importanti opere pubbliche». Ad esprimersi così i membri del Movimento Civico per Cerveteri che, attraverso un comunicato elogiano il lavori e i traguardi raggiunti dall’assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, esponente storico e fondatore del movimento Governo Civico per Cerveteri, oggi parte integrante dell’amministrazione guidata dalla sindaca Elena Gubetti. Un milione e mezzo di euro sarà utilizzato per l’efficientamento energetico del plesso scolastico di via Castel Giuliano a Cerenova; un milione di euro proveniente dal programma Blue Economy per il rifacimento dei marciapiedi, dei percorsi pedonali e dell’arenile di Campo di Mare; tre milioni di euro per la realizzazione del primo Palazzetto dello Sport nella storia del Comune di Cerveteri. «Un investimento complessivo che segna un passo decisivo verso la modernizzazione delle infrastrutture, la riqualificazione degli spazi pubblici e la valorizzazione dei servizi sportivi ed educativi - proseguono dal Movimento Civico per Cerveteri - al suo ritorno in Giunta, avvenuto lo scorso 30 gennaio, Matteo Luchetti si è distinto per capacità di progettazione e visione strategica, imprimendo una forte accelerazione a diversi cantieri già avviati. In parallelo all’ottenimento dei nuovi finanziamenti, infatti, sono in corso vari interventi». I lavori si stanno effettuando per il secondo asilo nido comunale di Cerveteri, il primo nella frazione di Cerenova e si stanno effettuando interventi di restyling del manto stradale per un valore complessivo di quasi un milione di euro. «Ottenere finanziamenti per oltre cinque milioni di euro in pochi mesi – sottolinea Governo Civico – significa avere la capacità di progettare, pianificare e concretizzare opere che guardano al futuro della nostra città e dei suoi cittadini». Il movimento Governo Civico per Cerveteri, che all’interno dell’attuale esecutivo esprime tre assessori e quattro consiglieri comunali, ha ribadito il proprio sostegno al lavoro della Giunta e in particolare dell’assessore Luchetti: «Siamo orgogliosi dei risultati che Matteo sta ottenendo. La sua competenza e il suo impegno sono una garanzia per il territorio. Continueremo a lavorare al suo fianco e a sostenere l’amministrazione per realizzare progetti concreti". Con questi finanziamenti Cerveteri si prepara a cambiare volto investendo su scuole, sport, viabilità, turismo e sostenibilità. L’impegno dell’amministrazionee di Luchetti è di “far crescere la città e renderla sempre più vivibile, sicura e moderna».

