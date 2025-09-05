S. MARINELLA – “L’amministrazione comunale ha approvato una delibera di indirizzo sui marciapiedi cittadini. Finalmente, dopo anni di nostre denunce, riconoscono che esiste un problema serio di manutenzione ordinaria. Sono stati individuati alcuni dei tratti messi peggio come l’Aurelia, via Garibaldi e via Cicerone e inseriti in progetti per un importo complessivo stimato in circa un milione di euro. Il punto è che, come al solito, si tratta di progetti senza copertura finanziaria. A bilancio non ci sono fondi per avviarli”. A dirlo è Stefano Marino della lista civica Io Amo Santa Marinella. “Ancora una volta – dice - siamo di fronte a un’amministrazione che vive nel mondo virtuale, che annuncia e disegna rendering, ma che non porta soluzioni concrete ai cittadini. Per i marciapiedi disastrati, che rappresentano un problema di sicurezza per anziani, bambini e famiglie, si fanno solo progetti senza soldi. Per iniziative discutibili, come la statua del bacio, le risorse invece si trovano subito. È l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che non ha il senso delle priorità. S. Marinella merita fatti, non libri dei sogni”.

