Un operaio è rimasto ferito mentre stava rimuovendo un albero crollato sulla chiesa del Redentore a Faleria, frazione di Fabrica di Roma. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. L’albero nei giorni scorsi era caduto sul tetto della chiesa, forse a causa del maltempo. Oggi un gruppo di operai stava procedendo alla sua rimozione quando, per cause in corso d’accertamento, l’uomo, un 60enne, si sarebbe ferito. Sarebbe stato colpito da un ramo.

L’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.

Le condizioni dell’operaio non sarebbero gravi.