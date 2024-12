Gli allievi della Scuola sottufficiali dell’Esercito a supporto dei più bisognosi.

Grazie alla generosità di oltre 200 militari, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre è stato possibile raccogliere un importante quantitativo di sacche di sangue che saranno destinate agli ospedali del Lazio.

Ora l’Avis comunale di Viterbo vuole esprimere la «propria gratitudine alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito per aver aderito con entusiasmo alla campagna della solidarietà militare e delle forze dell’ordine “Donare… a Viterbo”.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di condivisione di quei sentimenti di solidarietà ed altruismo che sono racchiusi nel nobile gesto della donazione del sangue».

La donazione di sangue da parte degli allievi sottufficiali dell’Esercito per l’Avis «assume un valore ancora più importante in vista delle festività natalizie, un periodo in cui la necessità di emocomponenti si fa spesso più pressante».

«L’iniziativa - dice l’associazione - testimonia ancora una volta lo straordinario rapporto di collaborazione che lega l’Avis di Viterbo e la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, sottolineando lo spirito di solidarietà e altruismo che anima quotidianamente i militari dell’Esercito.

La loro generosità rappresenta un esempio virtuoso per tutta la comunità e un contributo essenziale alla salute e al benessere collettivo».

L’Avis di Viterbo rivolge quindi «un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questa importante campagna. Insieme, continuiamo a dimostrare che la collaborazione e la solidarietà sono un binomio capace di fare la differenza nella vita di molte persone».