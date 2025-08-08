LADISPOLI – Discarica ad Olmetto Monteroni, i residenti si attivano per la pulizia fai-da-te battezzando l’iniziativa un “eco-raduno”. Un atto di civiltà della popolazione locale ma nello stesso tempo anche un segnale forte e chiaro lanciato al comune ladispolano che non si è attivato nel rimuovere la discarica abusiva all’entrata della frazione agricola nonostante gli appelli e i solleciti di una settimana fa. Il degrado aumenta e non è un belvedere per chi entra in questa località periferica di Ladispoli. «Presentiamoci muniti di tutto ciò che è in nostro possesso – sostengono i promotori - come sacchi per la raccolta differenziata, guanti, pale, decespugliatori, cariole e chi più ne ha, più ne metta. Cerchiamo di dare un cenno della nostra presenza al Comune e agli incivili che continuano a scambiare il nostro quartiere per una discarica a cielo aperto, ne vale anche della nostra dignità». L’appuntamento è per domani mattina alle 7.30-8 in via dell’Olmo.

