Il calendario è stato pubblicato. Il 27 luglio Leonardo Fioravanti, surfista cerveterano di 26 anni, sarà alla sua seconda partecipazione ai giochi a Cinque cerchi. L’asso della tavola, cresciuto a Campo di Mare, si è guadagnato meritatamente Parigi 2024. Il campione azzurro si sta allenando con grande intensità, come dimostrano anche tutti i suoi video che pubblica quotidianamente sui social. Leo non vuole affatto recitare solo un ruolo da comparsa e pretende da se stesso di più rispetto a Tokyo dove comunque non è che sia andato poi così male alla sua prima edizione in un evento così prestigioso. Sa benissimo di avere più esperienza e di essere finito nella top mondiale nel 2023, al nono posto. Nella competizione nipponica aveva raggiunto gli ottavi di finale perdendo contro il fortissimo peruviano Lucca Mesinas. Sta attraversando uno stato di forma ottimo e punta davvero ad un piazzamento di prestigio. Ne ha fatta di strada superando anche infortuni e operazioni ma la stoffa non gli è mai mancata. A soli 16 anni si era laureato campione europeo junior e un anno dopo vicecampione del mondo arrivando secondo all’Isa World Junior Surfing Championship in Nicaragua. In questi 10 anni tanti altri titoli e piazzamenti d’onore come il successo della Challenger Surf Suries ad Ericeira in Portogallo ottenendo il biglietto in prima fila anche per il campionato mondiale riservato ai migliori surfisti del pianeta. Celebre anche nel grande schermo per “The cut”, il suo docu-film girato in tre posti da sogno: Portogallo, Sumbawa e Lances Right. Tutti faranno il tifo per il surfista etrusco a caccia di medaglia a Teahupo’o, a Tahiti dove tra l’altro si sta preparando in questi giorni per cercare di studiare le correnti e svolgere i test atletici. Le gare si svolgeranno dal 27 al 31 luglio.

In Francia purtroppo non ci sarà invece il campione del nuoto sincronizzato Giorgio Minisini. Il ladispolano non è stato convocato, decisione forse un po' a sorpresa considerando il suo palmares. Per la prima volta gli uomini saranno in corsa nella formazione mista con le donne.

