TOLFA - Si è conclusa con grande successo a Tolfa la quattrogiorni delle Olimpiadi della Cultura e del Talento promossa dall'associazione omonima in collaborazione con il Comune di Tolfa. Dal 24 al 27 aprile, la cittadina di Tolfa ha ospitato con entusiasmo la fase finale dellla sedicesima edizione dei Campionati della Cultura e del Talento che ha riunito quasi 200 studenti da tutta Italia, suddivisi in 28 squadre, per quattro giorni di sfide, emozioni e creatività condivisa. La manifestazione è stata perfettamente organizzata e gestita dagli eccezionali ragazzi dello staff, quasi tutti ex concorrenti delle passate edizioni, i quali dopo aver conseguito il diploma sono entrati a far parte dell'efficiente gruppo organizzativo. "Per me è sempre un grande piacere e una grande emozione accogliere i Campionati della Cultura e del Talento, un evento che ci regala freschezza, brillantezza e gioia - spiega la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio - è bello rilevare che la comunità si distingua sempre in termini di calore e partecipazione e che studenti e professori lascino il paese portando nel cuore l'esperienza vissuta a Tolfa. Ringrazio profondamente i giovani dell'associazione, nella persona del presidente Simone Aubry, per lo sforzo che compiono ogni anno nell'organizzare l'evento. Da oggi iniziamo a pensare all'edizione 2026". Durante le giornate i partecipanti si sono messi in gioco in diverse prove che hanno abbracciato ambiti culturali e artistici: dalla Staffetta della Cultura alla Prova Talento, dalla Prova Fotografica al format “Parlateci di…”, passando per i CortOlimpiadi e le sfide individuali delle Battles di canto, recitazione, musica e danza. A giudicare le squadre e le battles sono stati I membri delle due commissioni: una composta da docenti e presieduta da Natalia Aradis era composta da Cinzia Ciambella (inglese), Elena Sternini e Giulia Castagnari (matematica e fisica), Eleonora Bernabei (storia e filosofia), Michele Capitani (materie letterarie), Claudia Amoroso (diritto e economia), Serenella Piermarini (arte). La presidente Natalia Aradis a fine manifestazione ha sottolineato: "Da oltre dieci anni ho l'onore di far parte della commissione Cultura delle Oct, quest'anno in qualità di Presidente. Organizzazione impeccabile, ragazze e ragazzi dello staff che si adoperano perché tutto funzioni. Lavorano instancabilmente per un anno intero, si confrontano e collaborano tra loro in modo propositivo e sempre efficace. Gli studenti che gareggiano hanno sete di sapere, sono curiosi, critici e appassionati. Essere lì con loro, ascoltarli e confrontarmi sulle molte tematiche oggetto di colloquio, è dare ancora un senso al mio lavoro di docente e quindi di formatrice di cittadini consapevoli e capaci di essere presenti e operativi sul proprio territorio e nel mondo.

Grazie di cuore al presidente della commissione Talento Max Petronilli mio amico e presenza importante; grazie a Cinzia Ciambella, Elena Sternini e Michele Capitani. Un grazie speciale ad Alessandro Battilocchio".

La seconda commissione è stata quella artistica presieduta al cantante Max Petronilli e con lui c'erano Marilena Ravaioli e Daniele Ceccarelli (danza), Valeria Musarella (recitazione), Anthony Caruana e Giulia Leonardo (musica) e la giornalista Cristiana Vallarino. "Essere riconfermato presidente per la tredicesima volta su 16 edizione è un grande piacere - sottolinea il presidente della giuria artistica - assistere a questa manifestazione, presiedere una giuria e coinvolgere tanti professionisti amici e giudicare con grande affetto questi ragazzi è un privilegio enorme. Mi sono reso conto che in questo giovani c'è tanta bellezza interiore, bellezza di pensiero, di capacità. Insieme a Stefania Bentivoglio ho scritto l'Inno delle Oct che è proprio rispondente a ciò che si vive in questa manifestazione: questi giovani talenti riempiono di colore, intelligenza, di gioia, di colore, di affetto, di incredibili capacità espositiva e artistiche e sono veramente una bella gioventù e una vera ricchezza. Sono la risposta è positiva allo stereotipo della gioventù bruciata. Ci ha colpito la loro capacità di pensiero e per la sensibilità profonda verso le tematiche importanti e attuali. Come tutti gli anni, quindi, è una grande gioia, un onore e soprattutto tanta meraviglia di fronte a così tanta bellezza. Da rilevare che quest'anno ci sono stati 2 eccezionali ragazzi talentuosi: un violoncellista che poi ha vinto la battle di musica ed un giovanissimo attore del quale io sono convinto che ne sentiremo parlare in un futuro molto prossimo perchè è veramente un portento". La cerimonia di chiusura, svoltasi il 27 aprile alle 17.30, ha celebrato i vincitori di ciascuna categoria. Immancabile il rito dell'ormai tradizionale foto di gruppo sulle gradinate dell'arena Pompilio Tagliani nella villa comunale, mentre le premiazione si sono tenute domenica pomeriggio al teatro Claudio. Emozionante il filmato che ha raccontato in sunto questa edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento; molto divertente la coreografia eseguita dai membri dello staff con il brano del noto musical "La La Land". I premi sono stati consegnati dalla sindaca Stefania Bentivoglio e dal presidente onorario delle Oct l’on. Alessandro Battilocchio e Daniele Ceccarelli fondatori della manifestazione, ma anche da rappresentanti dello staffe e delle due giurie. A trionfare come Miglior squadra del biennio sono stati i "Gegeia - Carducci"; il Miglior Corto: "Innominati - G. B. Grassi": questa stessa squadra ha trionfato anche nella Staffetta della Cultura. A vincere il titolo della Miglior Prova di Talento sono stati i "Gegeia - Carducci; come Miglior “Parlateci di…” hanno vinto "I Cicloesani - Da Vinci". Per quanto riguarda le battles artistiche individuali per il canto vittoria di Gioia Catena della squadra "Le Praedictas - I.I.S. Gobetti - De Libero". Per la Musica premio assegnato a Leonardo Meneghello del team "Gli Eredi di Isabella - IISS C. D’Arco - I. D’Este". Per la Danza il trofeo è stato assegnato ad Aurora Carrozza del team "I Cicloesani - Da Vinci", per la Recitazione è stato premiato Alberto Raffo della squadra "Hypnofrogs - E. Amaldi". La giuria ha poi assegnato Menzioni speciali nel “Parlateci di…” Lingua italiana ad Elena Resti del team "Gegeia - Carducci"; per il “Parlateci di…” Lingua inglese vittoria di Alessio Crisafulli dei "Campane a Martello - Da Vinci". Per l'Originalità Prova Talento trofeo assegnato a Matteo Giordano dei "Polpi Poliedrici". Il Premio della critica è andato a "I Facta et Verba". La classifica finale del podio ha visto al primo posto gli "Innominati - G. B. Grassi"; al secondo posto "Gli Eredi di Isabella - IISS C. D’Arco - I. D’Este"; al terzo posto "I Cicloesani - Da Vinci". Il presidente delle OCT, Simone Aubry, a nome di tutto lo staff ha fatto gli opportuni ringraziamenti sottolineando anche "il sostegno e l’ospitalità calorosa di Tolfa, della sua gente e della sua amministrazione". Doveroso e sentito il ringraziamento alla Fondazione Cariciv e alla sua presidente Gabriella Sarracco (che non potuto essere presente). Aubry ha poi ringraziato il service luci e suoni, le società sportive di basket e di volley di Tolfa e Allumiere per aver prestato le loro attrezzature e la Pro Loco per la collaborazione. Davvero emozionante il ricordo per il grande giornalista e per anni giurato della manifestazione, Giampiero Romiti, scomparso recentemente. "Siamo profondamente grati per aver potuto vivere ancora una volta questa esperienza unica: quattro giorni intensi, carichi di emozione, partecipazione e cultura - spiegano il presidente delle OCT Simone Aubry e gli altri membri dello staff - siamo gratificati dall’affetto ricevuto e fieri dell’entusiasmo dimostrato da parte dei ragazzi concorrenti, che hanno restituito, con autenticità e coinvolgimento, il senso più profondo di questa manifestazione. Vederli crescere nel segno del gioco di squadra, della sana competizione e della condivisione, durante un viaggio all’insegna del talento e dello sviluppo di un pensiero critico, ci conferma che i Campionati non sono solo una gara, ma un’occasione preziosa per mettersi in gioco, incontrare e scoprire. A tutti i partecipanti, grazie. Il futuro, come avete dimostrato - ha voce, cultura, talento e passione". Tutti hanno speso parole entusiaste per la manifestazione e i suoi partecipanti. Sempre presente e vicino alle Oct l'on. Alessandro Battilocchio il quale con un post ha evidenziato la riuscita di questa manifestazione da lui fondata e voluta a Tolfa: "Che meraviglia la sedicesima edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento! Oltre 200 giovani finalisti da tutta Italia hanno invaso il territorio in una kermesse studentesca sempre più al top grazie ai ragazzi dello Staff, alle Commissioni, ai docenti e a tutti coloro che rendono possibile, da 16 anni, questa straordinaria avventura. Best yet to come. FermiMai. Avanti". Complimenti ai ragazzi da parte della presidente Giusy Esposito e del direttivo della Pro Loco Tolfa: "Orgogliosi e felici di aver potuto essere d'aiuto e vicini a questi eccezionali ragazzi. I tour storico-culturali alla scoperta del Borgo medioevale organizzati dallo staff delle Oct in collaborazione con la nostra ssociazione e il Comune: tanti i gruppi che hanno vissuto un pomeriggio immersi nella storia e nella cultura, guidati dal professor Gianmarco Canestrari. Come direttivo della Pro Loco di Tolfa guidato dalla Presidente, prof.ssa Giuseppina Esposito, ci congratuliamo con queste giovani ed eccellenti menti che hanno portato gioia, vitalità e cultura nel nostro paese".

