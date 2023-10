Commemorazione dei defunti: ecco gli orari dei cimiteri comunali.

A comunicare informazioni utili è l’assessore ai Servizi cimiteriali Stefano Floris.

Mercoledì 1° novembre il cimitero cittadino San Lazzaro resterà aperto con orario continuato dalle 7,30 alle 17; orario continuato anche per tutti gli altri cimiteri del territorio comunale: ovvero dalle ore 7,30 alle ore 17.

Dal 31 ottobre al 2 novembre compreso, per evitare l’eccessiva concentrazione di vetture all’interno del cimitero monumentale di San Lazzaro, pericolose anche per le persone in visita alle tombe dei propri cari, «sarà sospeso l’ingresso alle auto generalmente autorizzate durante l’anno», avvisa l’assessore Flori. Per l’occasione, interviene anche la Diocesi di Viterbo con una nota.

«La Chiesa da sempre raccomanda la preghiera di suffragio per i defunti il 2 novembre, nell’ottavario dei defunti secondo le indicazioni stabilite dalla Chiesa», si legge nella nota.

La Chiesa “San Lazzaro” all’interno del vecchio cimitero, come ogni anno ospiterà le celebrazioni alle ore 9 e alle 11.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, la santa messa sarà presieduta dal vescovo Orazio Francesco Piazza con tutti i parroci della città.

Al termine della messa, piccola processione alla cappella dei presbiteri viterbesi e benedizione ai defunti del cimitero.

