LADISPOLI – Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia San Francesco di Paola a Civitavecchia, i funerali di Cristiano De Santis.

Il giovane ha perso la vita nelle settimane scorse a Malagrotta mentre era a bordo della sua auto di servizio.

A essergli fatale lo scontro con un mezzo dell’Ama. L’impatto violento non ha lasciato scampo alla guardia giurata in servizio all’Italpol, che è deceduto sul colpo.

Cristiano era molto conosciuto e apprezzato a Ladispoli per il carattere buono e gentile ed altruistico.

Numerosi in questi giorni i messaggi di cordoglio, affetto e vicinanza alla famiglia e all’uomo che era e che tutti ricorderanno.

“Ancora non ci crediamo e non vogliamo crederci – scrive Mattia - Nessuno potrà mai scordare un Uomo un Amico un Padre come te Unico in tutto con un cuore immenso sempre pronto ad aiutare tutti”.