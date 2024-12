«Quest’anno a Viterbo la rievocazione con le auto storiche della Mille miglia si svolge con una diversa modalità». L’annuncio della sindaca Chiara Frontini, nel corso della conferenza stampa per illustrare il ritorno dello storico appuntamento che coniuga passione per i motori e mondanità.

Una forma diversa perché «non ci sarà un semplice passaggio dei veicoli in centro e il controllo a timbro in piazza del Comune. La storica “carovana” arriverà oggi pomeriggio, intorno le 16.30, a Valle Faul dove effettuerà una sosta che permetterà ai cittadini di poter ammirare le auto e dove sarà effettuato il controllo a tempo per i partecipanti».

Una novità ma non l’unica di questa edizione 2024.

Il “museo viaggiante” come lo ha definito Sandro Zucchi, presidente Aci, effettuerà il giro al contrario: proverrà dal nord, arriverà a Viterbo per procedere poi alla volta di Roma.

Zucchi e Lino Rocchi, direttore Aci, hanno evidenziato come la Mille miglia sia «una manifestazione prestigiosa, di grande importanza a livello nazionale e non solo. I due terzi degli equipaggi delle 460 auto che partecipano sono stranieri».

Elemento che «contribuisce alla promozione delle città che ospitano le varie tappe» hanno sottolineato per poi auspicare «di tornare a ospitare per il prossimo anno anche il controllo a timbro in piazza del Comune (attualmente interessata da un cantiere ndr.) e mostrare di nuovo ai partecipanti la bellezza del nostro quartiere medievale». Annunciando inoltre che «stiamo cercando di portare a Viterbo per le prossime edizioni anche delle prove speciali».

Il presidente Zucchi ha poi rivolto un plauso alla sindaca perché «portare la 1000 miglia a Viterbo, costa e l’amministrazione ha scelto di metterci i soldi».

A tale proposito la prima cittadina ha tenuto a puntualizzare che, trattandosi di «un’occasione di visibilità e promozione del nostro territorio e una bellissima manifestazione da non perdere, l’amministrazione ha investito anche quest’anno per inserire Viterbo nel percorso della Mille miglia».

Dopo la sosta e il controllo a tempo a Valle Faul il corteo risalirà verso piazza Martiri d’Ungheria, via Ascenzi, piazza del Comune poi il via Cavour, via Garibaldi per uscire da porta Romana, in senso inverso rispetto alla consueta direzione di marcia. Attenzione quindi alle disposizioni in materia di viabilità non solo su quest’asse ma anche intorno a Valle Faul.

Come riassunto dal comandante della polizia locale Mauro Vinciotti: «a partire dalle 10 fino a cessata necessità divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, a piazza San Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, via Ascenzi, piazzale Divisione Paracadutisti della Folgore (area adibita a parcheggio Valle Faul); dalle ore 15 fino a termine manifestazione, lungo la direttrice via Faul – via El Alamein sarà interdetta la circolazione veicolare al fine di consentire il controllo orario delle vetture partecipanti alla manifestazione. La chiusura avverrà mediante transennamento all’altezza delle aree di intersezione di via Faul con via Sant’Antonio e di piazzale Martiri d'Ungheria con via El Alamein; inoltre dalle 15 sarà istituito il senso unico lungo il seguente percorso riservato esclusivamente ai partecipanti alla manifestazione: piazza del Plebiscito, via Cavour, piazza Fontana Grande, via Garibaldi, piazza S. Sisto, porta Romana».

Inoltre sarà interdetto il traffico in ingresso da porta Romana e sarà vietata la circolazione - con direzione via Garibaldi - in via del Meone e in via dei Mille; il traffico locale di via del Meone, via della Bontà, via Tommaso Carletti e limitrofe potrà circolare in via San Leonardo, dove verrà provvisoriamente consentito il doppio senso di circolazione. Il traffico locale sull'ultima parte di via dei Mille e limitrofe potrà circolare in direzione via Traversa.

Il capolinea del trasporto urbano del Sacrario sarà spostato al Riello.