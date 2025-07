CIVITAVECCHIA – Più di quattro ore senza corrente, in una serata caldissima, quella di ieri. È la situazione vissuta in molte zone della città, in particolare quelle della parte alta sopra la Mediana e quelle di San Gordiano.

L’ennesimo black out, dopo quelli registrati già le scorse settimane, senza una spiegazione o una motivazione chiara. Poco dopo le 21 tutto spento: tv, condizionatori, ventilatori, ascensori, frigoriferi. Tutto buio. Per ore. Il tam tam sui social, messaggi ad amici e familiari, per chiedere in quanti fossero nella stessa situazione. Tanti anche stavolta.

Questa mattina è comparso anche un gruppo elettrogeno all’interno del piazzale del Tribunale. Altre due power station sarebbero in arrivo anche nel quartiere di San Liborio.