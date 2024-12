CIVITAVECCHIA – Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni di presenza di processionaria in diversi quartieri cittadini. L’ultima arriva dal giardino che si trova all’altezza della rotonda tra viale Baccelli e viale Togliatti.

PERCHÈ È PERICOLOSA Durante la fase di sviluppo, le larve della Processionaria si nutrono prevalentemente delle foglie degli alberi aghifoglie, come i pini. Dopo aver consumato il cibo disponibile, le larve si muovono in fila indiana lungo il terreno o lungo i tronchi degli alberi per raggiungere un luogo adatto per la loro trasformazione in crisalide.

I peli di questa larva contengono una sostanza chimica irritante chiamata thaumetopoeina, che può causare reazioni allergiche sia negli esseri umani che negli animali domestici. Il contatto con questi peli può provocare prurito, irritazione, eruzioni cutanee e, in casi più gravi, reazioni allergiche sistemiche.

Le Processionarie sono considerate anche un problema per gli alberi, poiché possono danneggiarli gravemente. I loro nidi a forma di sacco, fatti di seta e peli, possono essere trovati sugli alberi infestati. Durante l’inverno, le larve si rintanano all’interno di questi nidi e, nella primavera successiva, emergono come farfalle adulte.