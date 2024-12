TARQUINIA – Nuovo volto per viale Mediterraneo a Tarquinia Lido: più bello e di grande impatto.

Non possono negarlo nemmeno coloro che nei mesi scorsi hanno avanzato feroci critiche al progetto Giulivi che aveva fatto abbattere oltre 60 pini pericolosi.

Il viale è quasi completato e il colpo d’occhio restituisce grande dignità al Lido di Tarquinia che si apprestava ad essere rinnovato anche in altri tratti, nel segno della qualità.

Il viale è quasi pronto per essere riaperto al traffico con nuovi alberi, parcheggi e pista ciclabile. Il dispiacere per i pini abbattuti resta nel cuore di molti, ma l’importate opera di riqualificazione alla quale è stata sottoposta la via ha decisamente incontrato il favore di molti cittadini e turisti.

Tra i tanti, a fare mea culpa, la ex consigliera comunale d’opposizione, durante l’amministrazione Giulivi, Arianna Centini che con grande obiettività ha voluto apprezzare pubblicamente, attraverso i social, il progetto targato Giulivi, raccogliendo diversi commenti di elogio per l’obiettività dimostrata.

«Sempre stata d’accordo con questa decisione - scrive una cittadina - pur non condividendo quasi nulla della vecchia amministrazione. È decisamente tutta un’altra storia! Mi dispiace infinitamente per i pini ma la strada era diventata pericolosa…». Da non dimenticare, infatti, che percorrere molte vie del lido, dissestate dalle radici dei pini, sta diventando veramente pericoloso per le auto e per i motorini costretti a fare le montagne russe.

