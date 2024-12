CERVETERI - Prosegue la digitalizzazione del Comune di Cerveteri. Arrivano, a disposizione dei cittadini, un nuovo sito web «utile e di facile consultazione per instaurare un contatto online con l'amministrazione pubblica», ha spiegato il primo cittadino, Elena Gubetti. «Abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte dal Pnrr e siamo risultati assegnatari di ogni linea di finanziamento a cui abbiamo partecipato», ha proseguito ancora Gubetti. Tra i servizi che i cittadini possono espletare direttamente tramite il sito ci sono l'accesso agli atti, il pagamento dei tributi, la prenotazione di appuntamenti con gli uffici, le pratiche edilizie, i servizi scolastici. «Tutto è stato pensato e sviluppato per permettere ai cittadini di gestire in modo ancora più semplice e immediato le loro esigenze amministrative». Nei prossimi giorni, come spiegato dal sindaco, sarà lanciata una campagna di comunicazione «incentrata sulle nuove opportunità digitali offerte dal nostro comune e insieme ai nostri partner digitali, Capitale Lavoro e We-COM, faremo una presentazione pubblica aperta ai cittadini, durante la quale illustreremo le funzionalità del nuovo portale e l'inter agamma dei servizi digitali implementati».

