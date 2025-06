CERVETERI - Una mattinata di studio e approfondimento sulle ultime novità introdotte nel nuovo Codice della Strada, sul Decreto Sicurezza appena convertito in Legge e sulle nuove regole per gli autovelox fissi e mobili. Protagonisti: gli agenti della Polizia locale di Cereveteri. Più di 80 i partecipanti, ai quali si sono aggiunti anche rappresentanti delle forze dell'ordine tra cui gli uomini della stazione dei Carabinieri. «Abbiamo accolto con estremo piacere la richiesta dell’Anvu di poter organizzare questa giornata all’interno della nostra aula consiliare», ha detto il vicesindaco Riccardo Ferri. «Il corso di oggi è estremamente utile perché mira a formare i nostri agenti sul quadro normativo di recente entrato in vigore in materia di codice della strada ed in particolar modo per quanto riguarda i casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti», ha aggiunto Ferri. «La nostra Polizia locale svolge un lavoro immenso, che ogni giorno la vede impegnata e operativa su svariati fronti», ha detto in apertura dei lavori il sindaco Elena Gubetti.

