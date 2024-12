Nuovo arrestato per un rapinatore seriale. Lunedì pomeriggio gli uomini della squadra mobile della questura di Viterbo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Viterbo nei confronti di un 26enne egiziano resosi responsabile di rapina in danno di un cittadino cinese. Il fatto è avvenuto lo scorso mese di maggio quando, in via Falcone e Borsellino, in prossimità del Palazzo di Giustizia di Viterbo, la vittima era stata colpita al petto dal giovane egiziano che gli aveva strappato la catenina d’oro che indossava al collo, minacciandolo con un bastone.

Gli investigatori della polizia, coordinati dalla procura di Viterbo, hanno ricostruito minuziosamente le fasi della rapina avvalendosi anche dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti nella zona. Sulla base delle fonti di prova acquisite, il gip ha emesso l’ordinanza con la quale ha disposto la custodia cautelare del ragazzo presso il carcere di Viterbo, ove già si trovava detenuto in conseguenza di un precedente arresto eseguito dalla squadra volante. In quell’occasione l’uomo era stato arrestato per un’altra rapina messa a segno all’interno di un hotel a pochi giorni da quella per cui è stata emessa l’ordinanza di custodia.