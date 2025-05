CERVETERI - Nuovi riconoscimenti De.Co (denominazione comunale d'origine) per prodotti tipici del territorio etrusco. Nella sua ultima seduta, la commissione ha insignito del marcio i meloni i meloni e i carciofi dell'azienda “Orto etrusco” di Nicola Corati, i tozzetti Rosa di Cerveteri e i forni Piergentili, Travagliati, Antico Forno di Marzio e Ristorante Zì Maria che avevano presentato la propria candidatura. «Il riconoscimento De.C.O. è garanzia di qualità e di tradizione, un marchio che viene assegnato a quelle realtà agricole, artigiane e imprenditoriali del nostro territorio che si distinguono per la loro storia in città, per unicità e per capacità di produrre un qualcosa identificabile e capace di portare il nome di Cerveteri anche al di fuori dei confini cittadini – ha detto il vicesindaco e assessore all'Agricoltura Riccardo Ferri - sin dalla sua istituzione sono molte le realtà della nostra città alle quali è stato conferito il marchio De.C.O., marchio assegnato dalla nostra commissione che vede la partecipazione, sotto la guida di Catia Minghi, consulente enogastronomica, Freelance e Wine blogger, di esperti in vari settori della nostra città». «Il lavoro chiaramente proseguirà anche in futuro – ha concluso Ferri – un lavoro che come sempre punta a promuovere e valorizzare le eccellenze della nostra terra e dei nostri produttori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA