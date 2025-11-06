SANTA MARINELLA - Sempre più controlli e sicurezza sul territorio comunale, grazie al posizionamento di nuove videocamere sia in città che a Santa Severa. In questi giorni, infatti, si sta procedendo all’installazione di altri sistemi di videosorveglianza di nuova generazione, con lettore targa dei veicoli e con ottima risoluzione notturna. Il Comune, ha affidato il servizio di installazione di ulteriori 87 telecamere da posizionare sul territorio comunale, che si aggiungono alle precedenti 67 già collocate per un totale di 154 dispositivi. L’intervento è stato reso possibile grazie al finanziamento erogato dalla Prefettura di Roma. Il sistema di controllo del territorio con videosorveglianza, è uno strumento che contribuisce al miglioramento della sicurezza e della gestione urbana. Questi sistemi, infatti, offrono vantaggi significativi, come la riduzione dei tempi di risposta di fronte a eventi critici e la possibilità di prevenire situazioni di rischio. “Per una città sempre più protetta e monitorata - afferma Tidei- l’amministrazione comunale ha deciso di potenziare ulteriormente la rete di videosorveglianza della città, sia per il controllo contro atti delinquenziali in genere, sia per monitorare eventuali criticità sul fronte della viabilità. In questo senso, i sistemi di videosorveglianza rappresentano, senza alcun dubbio, un collaudato strumento preventivo a disposizione delle forze di polizia”. Alcune aree esterne al centro storico, possono essere interessate da reati predatori e furti in abitazioni e questo può alimentare insicurezza sociale. “Anche per questo motivo- aggiunge il vice sindaco Andrea Amanati - vogliamo incrementare la videosorveglianza e promuovere la legalità, assicurando un presidio maggiore e più qualificato del territorio. Questi sistemi sono utili anche per dare un volto a tutte quelle persone che, prive di senso civico e di rispetto per l’ambiente e il decoro urbano, seguitano a disfarsi indiscriminatamente dei rifiuti andando a creare delle vere discariche abusive a cielo aperto in molte zone del comprensorio comunale. Inoltre come previsto nell’affidamento, si procederà alla sistemazione e sostituzione degli impianti semaforici, con nuovi sistemi smart, lanterne a led , countdown e attraversamento per non vedenti”.

