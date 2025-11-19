S. MARINELLA – E’ stato riaperto il tavolo tecnico per sbloccare i nodi contabili e garantire la consegna della nuova piscina comunale entro giugno del 2026. Si è tenuto infatti un incontro importante per definire il futuro dei lavori, attualmente rallentati da controversie finanziarie, dell’impianto natatorio comunale. Erano presenti il Sindaco Pietro Tidei, l’assessore allo sport Marina Ferullo, il vice sindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna, con i responsabili tecnici dell’impresa appaltatrice, la direzione lavori e il Rup. Il Sindaco Tidei ha subito evidenziato le criticità finanziarie, ribadendo la ferma volontà dell'amministrazione di portare a termine l'opera. “Il confronto si è concentrato sulla proposta dell'impresa che reclama maggiori costi rispetto al progetto iniziale – ha detto il sindaco - questa richiesta, legata, tra gli altri, ad un presunto aumento del 30% richiesto dalla ditta specializzata in forniture delle piscine, si traduce in una carenza attuale di circa 700mila euro rispetto alla contabilità. Il Comune ritiene che l’offerta iniziale venga rispettata, abbiamo avviato un confronto serrato per far quadrare i conti. Comune e Città Metropolitana hanno dichiarato la propria disponibilità a intervenire, nei limiti del possibile, vista l'entità delle somme. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana allo scopo di definire la copertura. Certo è che parliamo di un'opera importante per la città e quindi non tollereremo ulteriori ritardi in tal senso ne lievitazioni assurde o ingiustificate dei costi”. Il dottor Pierluigi Sanna, si è mostrato risoluto e ottimista sulla conclusione positiva dei lavori, grazie anche al pressing locale. “L'incontro è stato fondamentale per mettere a fuoco le residue criticità contabili – ha chiarito Sanna - sono estremamente ottimista sul fatto che, grazie alla collaborazione tra le istituzioni, risolveremo l'ostacolo finanziario. Ci tengo a sottolineare che, con la supervisione attenta e pedissequa del Sindaco Tidei, è impossibile che l'opera prevista non venga portata a termine e consegnata”. La Ferullo, infine, ha sottolineato l'importanza sociale dell'impianto e il suo ruolo di mediazione tra le parti e la cittadinanza. “In qualità di assessore e cittadina – ha concludo la Ferullo - sono portavoce delle esigenze delle federazioni e delle promesse fatte ai nostri giovani e alle famiglie. Mi sto adoperando in prima persona, con il prezioso supporto degli uffici tecnici, in particolare dell'architetto Ermanno Mencarelli, anche in questo incontro al nostro fianco, per trovare soluzioni che permettano di superare i nodi tecnici e finanziari. L'impegno del Sindaco, mio e di tutta l'amministrazione è massimo per garantire che l'impianto moderno e funzionale sia presto a disposizione di atleti e comunità”.

