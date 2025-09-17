CERVETERI – Caduta a terra, donna anziana di 92 anni viene soccorsa da due minorenni che scavalcano il giardino senza esitazioni. Era uscita per annaffiare le piante nel suo giardino, poi improvvisamente si è ritrovata giù restando parecchio dolorante al ginocchio. Non riusciva proprio ad alzarsi la signora che cammina solitamente col suo bastone. Ha provato a chiedere aiuto ma la sua casa è parecchio isolata in quella zona, e i vicini non ne se sono accorti subito. Fortunatamente in quel momento passavano nei paraggi due ragazzini, Emanuele e Lorenzo, entrambi 14enne e residenti a Cerveteri. «Mia madre è rimasta a terra per quasi un’ora – è quanto raccontato dal figlio, Rodolfo – era agitata e spaventata. Quei ragazzi sono stati bravi e coraggiosi. Hanno portato mia mamma nella camera, le hanno messo un cuscino sotto il ginocchio, l’hanno disinfettata con l’alcol che avevano trovato in bagno e si sono assicurati che stesse bene prima di andare via. Mia madre, nel suo stato di agitazione, ha chiesto solo la loro età, non i loro nomi. Voleva anche dar loro una mancia ma hanno rifiutato». Un comportamento che non è passato di certo inosservato dato che il figlio di Anna Maria, questo il nome della signora caduta, ha cercato di trovarli tramite un annuncio sui social. L’appello ha fatto sì che le famiglie si mettessero in contatto e i due giovani “angeli custodi” sono tornati nuovamente in quella casa per incontrare Rodolfo e Anna Maria. La 922nne ha preparato per loro una merenda speciale che è stata assai gradito e poi foto di rito per omaggiare il gesto di due minorenni che non si sono voltati dall’altra parte.

