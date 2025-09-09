CIVITAVECCHIA – Da venerdì 12 settembre saranno online le nuove pagine social del Mercato Storico di Civitavecchia, su Facebook e Instagram, a cui si affiancherà a breve anche il canale su TikTok.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Commercio del Comune di Civitavecchia con la collaborazione degli operatori del mercato, nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere una realtà che da sempre rappresenta il cuore pulsante della città.

Le pagine, che porteranno il nome “Mercato Storico Civitavecchia”, racconteranno la vita quotidiana del mercato, le sue tradizioni e le sue attività, offrendo uno spazio digitale pensato per avvicinare ancora di più la comunità a questo patrimonio cittadino.

L’Amministrazione invita i cittadini a seguire le nuove pagine social, che saranno dedicate alla diffusione di contenuti e aggiornamenti, così da garantire una comunicazione chiara e immediata sul nostro mercato storico.

