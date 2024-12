E’ morto il centauro coinvolto venerdì scorso in un’incidente tra la sua moto e un’auto. L’uomo, Roberto Grasso, di 57 anni era ricoverato a Belcolle.

L’incidente era avvenuto intorno alle 14,30 lungo la Cassia nei pressi della cattedrale del Santo Sepolcro.

L’uomo era un militare dell’Aeronautica in servizio allo Stato maggiore a Roma, originario di Priverno (Latina) dove viveva. Era nella Tuscia per un raduno di motociclisti.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo si è scontrato con l’auto condotta da un 90enne che è rimasto illeso. Le sue condizioni, invece, sono apparse subito gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale di Acquapendente e poi trasferito in eliambulanza a Belcolle.

I medici hanno fatto l'impossibile, ma per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sabato sera. Fatale sarebbe stata una ferita al collo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia.