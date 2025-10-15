Non ce l’ha fatta il 50enne travolto sabato pomeriggio a Montefiascone. L’uomo è morto martedì all’ospedale Santa Rosa dopo tre giorni d’agonia.

L’incidente era avvenuto in via Oreste Borghesi, nel centro di Montefiascone, intorno alle 16,40.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una Citroën C3 prima ha investito l’uomo, poi ha urtato due auto in sosta, quindi si è fermata a una cinquanta metri di distanza.

L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e l’automedica. I sanitari hanno constatato la gravità delle sue condizioni e l’hanno trasportato all’ospedale di Viterbo in codice rosso dove, purtroppo, è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri con una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone per i rilievi volti ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.