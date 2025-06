ALLUMIERE – "Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la terza edizione di Asinitaly, un evento divenuto ormai appuntamento fisso nel calendario primaverile, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione preziosa della Pro Loco". Ad esprimersi così ladelegata comunale Noemi Vernace, che ha seguito l’organizzazione e d è stata la speaker in alcuni momenti: "Asinitaly è un evento che valorizza un animale che in passato, sulle nostre colline, ha rappresentato un bene prezioso per ogni famiglia del posto. Ma è stata anche una divertente occasione per respirare a pieno le tradizioni più autentiche del territorio e degustare piatti tipici preparati con passione. Le suggestive piazze storiche, la via principale e i vicoli di Allumiere si sono trasformati in veri e propri punti di ristoro a cielo aperto: stand gastronomici, esposizioni artigianali, musica dal vivo, laboratori per bambini e gli asinelli, protagonisti indiscussi della festa; questa edizione ha segnato un ulteriore passo avanti in termini di organizzazione e coinvolgimento. Si sono svolti anche momenti culturali e didattici dedicati alla conoscenza dell’asino come animale da lavoro, da compagnia e come simbolo della civiltà contadina locale. La manifestazione è cresciuta anno dopo anno grazie all’instancabile lavoro dei volontari e al forte senso di comunità che da sempre contraddistingue il nostro paese. Non sono mancati momenti di spettacolo, performance itineranti, incontri con allevatori locali e produttori del territorio, che hanno portato nel cuore del borgo sapori autentici e racconti di antichi mestieri. In tanti hanno scelto di trascorrere il weekend ad Allumiere, trasformando Asinitaly in una vera e propria festa popolare, vivace e partecipata, capace di mettere in rete cultura, agricoltura, turismo e tradizione. L’asino, un tempo colonna portante della vita agricola e quotidiana delle famiglie locali, diventa oggi simbolo di resilienza, lentezza sostenibile e memoria collettiva. L'obiettivo della manifestazione è proprio quello di recuperare e valorizzare questo legame, trasformandolo in un volano culturale e turistico. Siamo orgogliosi di aver reso questo evento così amato e partecipato dal numeroso pubblico accorso e da espositori, produttori e dalle associazioni locali che ogni anno ci affiancano con passione. E naturalmente, dagli asinelli, veri ambasciatori della nostra identità rurale".