TARQUINIA - Noemi Daveri, dell’istituto Cardarelli di Tarquinia, sul podio dei premiati nell’ambito dell’assegnazione delle borse di studio “Premio Alberto Cocchi Federacma.

Prosegue l’impegno di Federacma, Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, per avvicinare sempre piu giovani alla meccanica agraria. In occasione di Eima, l’esposizione internazionale tenutasi alla Fiera di Bologna nei giorni scorsi, sono state assegnate le tre borse di studio per un valore complessivo di 5.000 euro del premio «Alberto Cocchi», iniziativa promossa dagli eredi del dirigente d’azienda e giornalista.

Il bando, giunto alla quarta edizione, è dedicato agli studenti frequentanti le classi III-IV e V delle scuole professionali agrarie, degli istituti agrari e degli istituti tecnici industriali ad indirizzo meccanico, meccatronico e informatico. I ragazzi si sono impegnati a completare uno stage di 160 ore (Ptco) nel settore della meccanica o meccatronica agraria presso concessionari di officine di macchine agricole e da giardinaggio. Il podio 2024, selezionato tra studenti provenienti da tutta Italia, si è rivelato spiccatamente al femminile con rappresentanti dell’intera penisola.

A vincere il primo premio è stata la calabrese Giulia Caruso, dell’Istituto E. Majorana di Rossano (Cosenza), seconda la tarquiniese Noemi Daveri, dell’Istituto Cardarelli e terzo Tonito Antoninho Moreno Da Silva dell’Istituto Stefani Bentegodi (Verona).

