TARQUINIA - Hanno scritto una lettera al sindaco Francesco Sposetti e all’assessore competente Sandro Celli per chiedere di essere ascoltati. I commercianti del centro storico e della periferia di Tarquinia intervengono sulla questione raccolta rifiuti e in particolare sul calendario invernale per il ritiro che è del tutto inadeguato alle esigenze delle attività commerciali. Trentuno attività del settore Horeca del centro storico e della periferia hanno pertanto protocollato una richiesta di intervento e di modifica del calendario per evitare che si vada incontro a forti disagi. La richiesta della attività commerciali è quella di mantenere la modalità estiva che prevede maggiori ritiri nell’arco della settimana per evitare anche il rischio di incorrere in sanzioni dovute all’accumulo di rifiuti nei loro locali, spesso con spazi limitati. Il calendario invernale prevedrebbe solo due ritiri settimanali dell’organico e uno solo per carta, plastica, vetro e secco residuo decisamente poco per i locali. L’appello è quindi rivolto all’amministrazione comunale affinché si faccia interprete presso la Riecam, società che ha in appalto il servizio di raccolta differenziata, delle esigenze dei commercianti. La scarsa frequenza dei ritiri rischia di generare un accumulo di rifiuti fuori dei locali commerciali con evidenti problemi anche di igiene ambientale. “Una gestione non ottimale dei rifiuti potrebbe compromettere la salute dei clienti e violare le normative europee - spiegano - come il regolamento Ce 852/2004 che impone regole precise sulla gestione dei rifiuti per evitare contaminazioni».

