TARQUINIA - Qualcosa non ha funzionato. L’associazione bandistica “Giacomo Setaccioli” porge infatti le proprie scuse al Comune di Tarquinia, all’Istituto scolastico, agli alunni e alle famiglie «per non aver potuto prendere parte all’accoglienza musicale del primo giorno di scuola, come inizialmente previsto». «Purtroppo, a causa di imprevisti familiari che hanno coinvolto alcuni componenti della banda - spiegano i componenti della banda diretta da Matteo Costa - non è stato possibile raggiungere il numero minimo necessario di musicisti per garantire l’uscita e lo svolgimento dell’esibizione». Una esibizione che era stata annunciata dallo stesso sindaco Sposetti e dalla delegata Sara Corridoni. «L’associazione conferma il proprio impegno e la propria disponibilità a partecipare a future iniziative scolastiche e cittadine, continuando a promuovere la cultura musicale e la vicinanza alle giovani generazioni - assicurano i musicisti - Ringraziamo per la comprensione e rinnoviamo i nostri auguri a tutti gli studenti, al personale scolastico e alle famiglie per un sereno e proficuo anno scolastico».

