LADISPOLI – Ancora un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti. Sono stati i militari della stazione locale ad arrestare due cittadini italiani, di 36 e 20 anni, colti in flagranza di reato mentre effettuavano uno scambio di droga in pieno centro cittadino. Nel dettaglio, la pattuglia ha sorpreso il 36enne mentre cedeva al 20enne due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 106 grammi. A seguito dell’intervento, entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. E presso l’abitazione del più giovane sono stati rinvenuti 15 grammi di cocaina rosa, sostanza nota anche come “pink cocaine” o “tusi”, una miscela chimica estremamente pericolosa, dagli effetti imprevedibili e dal costo elevatissimo sul mercato nero, spesso associata a contesti di movida. Presso l’abitazione del 35enne, invece, i carabinieri hanno recuperato 16 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Tutto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma come la diffusione di droghe di nuova generazione, sempre più potenti e costose, rappresenti una minaccia concreta soprattutto per i più giovani. La cocaina rosa, in particolare, è considerata una delle nuove frontiere del narcotraffico: meno diffusa ma molto più redditizia, e proprio per questo estremamente pericolosa.

