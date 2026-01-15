ALLUMIERE - La consigliera comunale di opposizione di Tolfa e segretaria del Partito Democratico locale, Sharon Carminelli in una nota ha scritto: «La consigliera regionale Mari (Fratelli d’Italia) riesce in un piccolo capolavoro: trasformare una crisi interna alla destra, in colpa alla “solita sinistra”. Una capacità di distorcere i fatti e la realtà notevole. Secondo lei, il sindaco Landi sarebbe stato costretto alle dimissioni “per colpa di cieche dinamiche ideologiche di una sinistra incapace di liberarsi dalle solite faziosità”.

Peccato che la maggioranza sia implosa partendo proprio da Fratelli d’Italia. Il primo a uscire è stato il consigliere e assessore di FdI, lo stesso partito della Mari: prima esautorato delle deleghe, poi spedito all’opposizione. Oltre un anno fa. Altro che sinistra. Il collage confuso, che andava da Fratelli d’Italia al Rifondazione tenuto in piedi da un equilibrio neppure più di facciata, è poi saltato. Naturalmente dall’interno. E ora, dopo aver rotto tutto, la Mari prova a dare sfogo alla sua immaginazione: Landi eroe solitario, governo esemplare, colpa sempre agli altri. La verità è meno eroica e più imbarazzante: una destra locale sgangherata, incapace di governare e ora costretta a mentire per non ammetterlo».

Un affondo politico netto, che conferma quanto il terremoto amministrativo di Allumiere sia diventato anche terreno di scontro ideologico e narrativo fra schieramenti e la crisi di Allumiere sta riecheggiando anche oltre i suoi confini.

Nel gioco incrociato di solidarietà, bordate, trattative e smentite resta dunque un finale completamente aperto: con ormai meno di venti giorni ancora disponibili per capire se la maggioranza si ricomporrà o se si andrà alle urne.

In queste ore il sindaco Luigi Landi dovrebbe aver avuto degli incontri con i membri della maggioranza per verificare se ci sono i presupposti e i numeri per continuare fino alla fine il mandato.

Intanto sulla pagina fb del Comune di Allumiere il sindaco ha pubblicato «Ai fini della corretta informazione e della trasparenza amministrativa» il “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione degli ultimi 10 anni”.

Il documento, elaborato dall’Ufficio finanziario comunale, offre una panoramica chiara dell’andamento dei conti dell’ente dal 2015 al 2024.

Da questo prospetto emergono diversi elementi significativi relativi alla gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la parte accantonata, la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti. Gli importi riguardano voci come fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo contenzioso, vincoli derivanti da leggi e trasferimenti, fino alla quota disponibile o in disavanzo.

L’aspetto più rilevante riguarda l’andamento del risultato di amministrazione al 31 dicembre, che negli ultimi due esercizi ha registrato una crescita consistente: 1.168.302,22 euro nel 2023 e 1.815.690,51 euro nel 2024, un dato nettamente superiore agli anni precedenti e indicativo di una progressiva stabilizzazione del bilancio.

Il prospetto evidenzia inoltre il miglioramento della parte accantonata e della parte vincolata, fattori che contribuiscono a rafforzare la solidità dell’ente.

