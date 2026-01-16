CERVETERI – Un intervento particolare con un lieto fine ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Cerenova in via di Gricciano, dove un cavallo disorientato da un fitto canneto è finito in un dirupo senza possibilità di poterne uscire autonomamente. I pompieri arrivati dopo aver ricevuto l’allerta si sono fatti largo tra il fitto canneto con l'ausilio di motoseghe e dopo tanti tagli sono riusciti a raggiungere l'animale e a creare un via di fuga per l puledro che con l'aiuto del proprietario ha ripreso, in sicurezza, la strada verso il maneggio limitrofo. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.

