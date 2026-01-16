Scontro frontale la notte scorsa lungo il raccordo Giorgio Almirante. Due persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza. Secondo una prima ricostruzione un'auto, per causa ancora in corso d'accertamento, ha imboccato contromano la circonvallazione. L'urto che l'altra vettura è avvenuto in direzione della Tuscanese all'uscita su via Garbini.

Nell'impatto due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco ei carabinieri per i rilievi del caso volti a ricostruire la dinamica dell'incidente.