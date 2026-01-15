TOLFA - A Tolfa torna la tradizionale Festa in onore di Sant’Antonio Abate, una delle ricorrenze più sentite del calendario religioso e popolare del paese. L’iniziativa, promossa dal Comune di Tolfa e dall’associazione pro loco in collaborazione con l’Università Agraria, si svolgerà dal 16 al 19 gennaio con un programma che intreccia celebrazioni liturgiche, ritualità contadine, manifestazioni popolari e momenti di comunità. La figura di Sant’Antonio abate, protettore degli animali e del mondo agricolo, rappresenta ancora oggi un riferimento identitario forte per la cittadina collinare, custode di un patrimonio immateriale legato alla cultura rurale e al suo passato. A Tolfa la festa si aprirà venerdì 16 gennaio con la celebrazione della Santa Messa alle ore 18 presso la Chiesa di Sant’Egidio. A seguire, alle ore 19, si svolgerà la solenne processione per le vie del paese in onore di Sant’Antonio Abate, accompagnata dalla storica fiaccolata e dalla musica della banda musicale G. Verdi di Tolfa diretta dal maestro Stefania Bentivoglio. Alle ore 20 la serata si concluderà con l’innalzamento dei globi aerostatici in piazza Giacomo Matteotti, uno dei momenti più suggestivi e partecipati della ricorrenza. Il programma proseguirà sabato 17 gennaio con appuntamenti dedicati alla tradizione rurale e ai più piccoli. Alle ore 14.30 in piazza Matteotti si terrà la tradizionale benedizione dei piccoli animali, rito che richiama la vocazione pastorale del territorio e che ogni anno vede la partecipazione di famiglie, allevatori e bambini. In questa occasione, conigli, galline, tartarughe, cani, gatti e altri animali domestici e da cortile sfileranno davanti al sacerdote che impartirà loro la benedizione. Nel pomeriggio, alle ore 16, piazza Vittorio Veneto ospiterà i giochi popolari organizzati dall’associazione Generatio 90, contribuendo a mantenere viva una dimensione ludica e comunitaria dal sapore antico. Domenica 18 gennaio sarà invece caratterizzata da una serie di celebrazioni religiose e dalla benedizione dei cavalli. Alle ore 10 è prevista la Messa nella chiesa di Sant’Egidio, mentre alle ore 11 in pazza Vittorio Veneto si svolgerà la benedizione dei cavalli, altro momento simbolico che testimonia il rapporto storico tra Tolfa e il mondo equestre. Alle ore 11.30 verrà celebrata la Messa nella Chiesa di Santa Maria della Sughera e alle ore 17 nella Chiesa di Sant’Antonio chiudendo la parte liturgica della ricorrenza. La festa si concluderà lunedì 19 gennaio con la tradizionale cena di Sant’Antonio alle ore 20. Per partecipare è prevista la prenotazione al numero 3899962135. La presidente della pro loco di Tolfa Giuseppina Esposito insieme a Elisabetta Marini e Maria Chiara Testa, mentre stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi e sono alle prese con le prenotazioni della cena hanno anche dato il via alla vendita dei biglietti della lotteria per la racccolta fondi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto dagli organizzatori «a tutti dalle realtà parrocchiali alle associazioni, dagli operatori del settore agricolo ai volontari, fino alla banda musicale e a tutti i cittadini che, con la loro presenza, mantengono vivo uno dei momenti più identitari del panorama culturale tolfetano».