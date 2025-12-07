CIVITAVECCHIA – Due giorni di iniziative e cerimonie in occasione dell’Immacolata. Oggi appuntamento alle 18,30 al Santuario della Santissima Concezione al Ghetto per adorazione e vespri. Domani alle 15,30 partirà il corteo dalla Cattedrale verso il monumento dell’Immacolata, a largo monsignor D’Ardia, a cui sono invitate tutte le comunità parrocchiali, i bambini, le confraternite e le associazioni. Alle 16, alla presenza del vescovo Gianrico Ruzza e della autorità, ci sarà il rito dell’Omaggio floreale e di preghiera. Parteciperà la Banda Musicale Amilcare Ponchielli diretta dal maestro Dario Feoli.

Alle 17.30 il vescovo presiederà la Messa nel Santuario della Santissima Concezione del Ghetto, per la Consacrazione al Signore, nell’Ordo Virginum, delle sorelle Eleonora Brandi, Federica Morolli e Roberta Matarese.

