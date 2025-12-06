Il generale di divisione Ugo Cantoni, comandante della Legione carabinieri Lazio, venerdì mattina ha visitato il Comando provinciale di Viterbo. Ad accoglierlo, il comandante provinciale, colonnello Alfredo Antro, insieme a una rappresentanza del personale della sede e delle Compagnie distaccate, delle Stazioni e dei reparti speciali, oltre che del gruppo carabinieri forestale.

Presenti anche componenti della sezione A.n.c. di Viterbo, del Nucleo A.n.c. protezione civile, del Comitato della Croce rossa italiana, i familiari delle vittime del dovere e gli assistiti dall’Opera nazionale assistenza orfani militari dell’Arma dei carabinieri, nonché rappresentati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel suo discorso, il generale Cantoni ha rivolto a tutti i presenti e alle loro famiglie un sentito augurio per le festività natalizie e di fine anno, evidenziando l’impegno quotidianamente profuso dai carabinieri a tutela delle comunità sul territorio.

Il colonnello Antro, facendosi interprete dei sentimenti di tutto il personale, ha espresso profonda gratitudine al comandante della Legione per la costante vicinanza e il supporto dimostrati verso i reparti della provincia viterbese, formulando a sua volta i più sentiti auguri per le imminenti festività.