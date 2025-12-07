Vittoria Tassoni*

Il polpettone di patate è uno di quei piatti che preparo quando ho voglia di qualcosa di semplice ma che, al contempo, mi faccia fare una bella figura davanti ai miei commensali. Alla mia famiglia, per esempio, lo propongo come secondo o come piatto unico: è una preparazione pratica e versatile che si può adattare a ciò che ha in dispensa.

E’ una ricetta antispreco che puoi farcire con ciò che vuoi, è il classico comfort food da presentare, senza sfigurare, anche a chi è vegetariano, incontrando anzi il suo tacito consenso. Perché al posto del prosciutto cotto, puoi utilizzare delle verdure come la bieta, gli spinaci oppure le stesse zucchine ripassate in padella oppure grigliate.

Inoltre con questo polpettone di patate ho voluto sfidare un amico, decidendo entrambi di preparare la ricetta con gli stessi ingredienti ognuno a casa propria: indovinate chi ha vinto!!!

Bando agli scherzi, non è stato importante decretare un vincitore ma soddisfare le aspettative di chi questo polpettone lo ha mangiato ed in questo abbiamo vinto entrambi perché in nessuna delle due case ne è rimasta una fetta!!!

Ricetta:

Ingredienti:

●1 kg di patate

●1 uovo

●80 g di parmigiano grattugiato

●150 g di prosciutto cotto (oppure un altro salume, a tua scelta)

●150 g di scamorza o provola a cubetti

●Sale e pepe q.b.

●Noce moscata (facoltativa)

●Pangrattato q.b.opzionale

●Olio evo q.b.

Procedimento:

1.Lessate le patate in acqua o al microonde (7/10 min W 750), finché non saranno diventate tenere. Dopo averle scolate e pelate, schiacciatele ancora calde in una ciotola, utilizzando lo schiaccia patate: devono diventare una purea.

2.A questa purea, aggiungete l’uovo, il parmigiano, il sale, il pepe e, se piace, anche un pizzico di noce moscata (nel mio l’ho messa). Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto morbido ma compatto.

3.Su un foglio di carta forno precedentemente bagnato con un filo di olio, rovesciate il composto di patate e modellatelo con una spatola o con le mani, fino a ottenere una sorta di rettangolo di spessore omogeneo.

4.Disponete lo strato di prosciutto cotto e sopra quello di scamorza in modo da ricoprire tutta la superficie. Poi, aiutandovi con la carta forno, arrotolate il composto ben stretto fino a ottenere un polpettone, avendo cura di sigillare bene le estremità.

5.Trasferite il polpettone insieme alla carta forno su una teglia, conditelo con un filo di olio e spolverizzalo, come ho fatto io, con del pane grattugiato. Se non lo aggiungete, è un piatto adatto anche a chi è intollerante al glutine.

6.Infine cuocetelo in un forno caldo a 190°C per circa 35–40 minuti, finché non si è dorato in superficie.

7.Prima di tagliarlo affinché non si rompa, lasciate intiepidire il polpettone di patate qualche minuto e poi buon appetito!!!

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

©RIPRODUZIONE RISERVATA