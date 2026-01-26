Amministrazione
Home page
>
Cronaca
>
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Lunedì 26 Gennaio 2026
Il fatto
Viterbo: lite finisce in rissa in via Cairoli
Sul posto la polizia e i carabinieri, i protagonisti portati in questura per accertamenti
I dati di Movimprese
«La Tuscia chiude il 2025 con un saldo positivo di 92 imprese»
Il presidente della Camera di Commercio di Viterbo, Domenico Merlani: «Il tessuto produttivo locale è resiliente e capace di rinnovarsi»
CRONACA
Tenta il suicidio dopo l’accusa di violenza
Il medico del pronto soccorso è stato ricoverato per aver ingerito dei farmaci. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri allertati da un’infermiera
il femminicidio
Morte dei coniugi Carlomagno, la Procura indaga per istigazione al suicidio
redazione web
la tragedia
Investimento alla stazione di Civitavecchia
redazione web
Il fatto
Viterbo: sorpreso a rubare sulle auto in sosta a Pianoscarano
Un 24enne è stato arrestato domenica dalla squadra volante intervenuta in seguito alla segnalazione di un cittadino
Il fatto
Tarquinia: crolla un muro di contenimento
E’ successo intorno alle 5 in via della Tuscia, sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’Aeopc
Il fatto
Nasconde in casa cocaina e 157mila euro sottovuoto
Blitz della guardia di finanza a Tarquinia, nei guai un 56enne fermato per un controllo. Lo stupefacente fiutato dal cane antidroga
CAPRAROLA
Fondi per il lago di Vico e strada Santa Lucia
Soddisfatto il presidente dell’ente Monti Cimini Alessandro Pontuale
