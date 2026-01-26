TARQUINIA - Paura questa mattina a Tarquinia per un crollo in via della Tuscia. Intorno alle 5 ha ceduto un muro di sostegno di alcune abitazioni trascinando con sé una porzione del giardino di una proprietà privata sovrastante. Non è escluso che il crollo sia stato determinato dalle piogge intense. Per fortuna non si registrano feriti: al momento del crollo, infatti, non risultavano presenti né veicoli né pedoni nella zona interessata. Il muro era già sotto osservazione e presentava delle opere di puntellamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari dell’Aeopc di Tarquinia che hanno messo in sicurezza l’area.