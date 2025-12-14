FIUMICINO - Stava andando a prendere la navetta per il centro commerciale quando è stato aggredito e preso a pugni per una tentata rapina. È accaduto ieri, intorno alle 11, nei pressi della stazione di Parco Leonardo a Fiumicino. La vittima è un 56enne, originario del Gabon, mentre un 21enne ivoriano è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, tentata rapina, lesioni personali aggravate e minacce aggravate. È stato un passante, che aveva assistito alla scena, a chiamare il 112 e sul posto sono arrivate due pattuglie del Reparto prevenzione crimine e del commissariato di Fiumicino che hanno trovato la vittima ancora a terra. Dalla ricostruzione, il 56enne sarebbe stato preso a pugni fino a farlo cadere a terra dal 21enne che poi, nel tentativo di rubargli gli occhiali e il borsello, avrebbe continuato a picchiarlo tentando di soffocarlo con i lacci degli occhiali che aveva al collo.

Il 21enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 56enne ferito è stato trasportato all’ospedale Grassi dove è stato anche sentito dalle pattuglie del distretto Lido alle quali ha confermato il raccontato del testimone. È stato curato e dimesso con 20 giorni di prognosi.