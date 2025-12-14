TARQUINIA - Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Tarquinia, dove un incendio ha interessato un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Madre Teresa di Calcutta. L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione, generando una densa colonna di fumo visibile anche dall’esterno.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dalla zona giorno e si sarebbe diffuso rapidamente ai locali adiacenti. All’interno dell’appartamento si trovava una donna di 95 anni, madre della proprietaria, che nel tentativo di mettersi in salvo è riuscita a raggiungere la camera da letto, dove ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Tarquinia, composta da cinque unità e supportata da un mezzo pesante e da un fuoristrada. I pompieri, dopo aver domato le fiamme, hanno individuato l’anziana ancora cosciente e l’hanno tratta in salvo, affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario. La donna presentava diverse ustioni ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma; al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

L’incendio non avrebbe provocato danni strutturali alla palazzina, mentre l’appartamento interessato potrà tornare abitabile una volta completate le verifiche e ripristinate le condizioni di sicurezza. A scopo precauzionale erano stati richiesti anche l’intervento di un’autobotte e di un’autoscala dalla sede centrale, ma il loro impiego non si è reso necessario. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e il personale del 118 per i rilievi e l’assistenza del caso.