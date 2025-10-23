LADISPOLI – Gli ruba il telefono e poi gli “offre” la possibilità di riaverlo alla cifra di 50 euro. Il giochetto però non è riuscito al 57enne, straniero e residente a Cerveteri, arrestato in flagranza con l’accusa di estorsione dai carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio all'interno di un bar della zona. È all’interno del locale che un uomo ha subito il furto del proprio cellulare. Successivamente, la stessa vittima, è stata contattata da una persona che, riferendo di essere in possesso del dispositivo, gli ha proposto, per riaverlo, di versare la somma di 50 euro. A quel punto il cliente del bar si è recato presso la stazione dei carabinieri per informarli di quello che era accaduto ed è stato predisposto un mirato servizio. I militari, che si erano precedentemente appostati in modo tale da assistere allo scambio, sono intervenuti subito bloccando il 57enne e recuperando la banconota da 50 euro, che era stata precedentemente contrassegnata. Dopo l'arresto il furfante è stato condotto in caserma, dove si è recata anche la vittima per formalizzare l'atto di denuncia querela. Al termine delle attività, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mentre, i soldi e il telefono sono stati riconsegnati.