Tentata rapina in una macelleria di Nepi. Il titolare reagisce al malvivente che poi fugge e restano feriti entrambi. E’ accaduto ieri sera nell’orario di chiusura in via Gori.

Secondo quanto si è potuto apprendere il titolare dell’esercizio avrebbe reagito e tra i due ne è nata una colluttazione, nel corso della quale sono rimasti feriti entrambi. Il ladro sarebbe comunque riuscito a scappare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che mantengono il più stretto riserbo.

Sulla vicenda interviene il sindaco Franco Vita «È un fatto che ha sconvolto tutta la cittadinanza. In precedenza abbiamo subito furti in appartamenti o abitazioni, ma mai in un negozio e con questa violenza. Il ringraziamento va all’arma dei carabinieri per il rapido e tempestivo intervento. La mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale al titolare dell’attività e a tutta la sua famiglia».