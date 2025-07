Spunta un coltello in una lite tra tre giovani e uno resta ferito. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato sul lungolago di Montefiascone davanti a un noto locale frequentato da giovani.

Secondo una prima ricostruzione pare che un ragazzo e una ragazza abbiamo cominciato a litigare con un giovane.

Il litigio si è fatto sempre più accesso finché la situazione è degenerata. Ne è nato un parapiglia nel corso del quale è spuntato un coltello e uno dei due ragazzi è stato ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane. Il ragazzo è stato trasporto all’ospedale di Belcolle per le cure del caso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Montefiascone che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Non si conoscono, al momento, le motivazioni della lite né i “ruoli” dei diversi soggetti coinvolti.