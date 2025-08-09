SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale si dice preoccupata per la manifestazione Pro Gaza in programma oggi pomeriggio alle 18,30 con partenza dalla Passeggiata al Mare. “In vista della manifestazione – dice in una nota l’ufficio stampa - l'amministrazione comunale ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti sia in merito alle autorizzazioni per gli eventi pubblici, sia sul fronte politico. Infatti l’obiettivo è di tutelare la serenità della nostra comunità anche in un'estate difficile come questa sul piano internazionale. È fondamentale ribadire che l'autorizzazione per le manifestazioni pubbliche di questo genere non rientra in alcun modo nelle competenze del Comune. Tali decisioni sono di esclusiva pertinenza delle autorità di pubblica sicurezza, ovvero il Commissariato di Polizia di Civitavecchia e la Prefettura. L'Amministrazione comunale ed il Sindaco, dunque, non hanno nessuna responsabilità né competenza, specie nei casi in cui non vengono preventivamente consultati. L'Amministrazione, pur non avendo, dunque, alcun potere decisionale in merito, esprime comunque una forte preoccupazione per la scelta del luogo e dell'orario della manifestazione. L'intenzione di far partire il corteo con un meeting "armato" di pentole e coperchi dalla passeggiata, alle 18 di sabato, appare come una scelta deliberatamente provocatoria. Tale decisione rischia di compromettere la pacifica convivenza con le numerose famiglie di religione ebraica presenti proprio negli stabilimenti balneari della Passeggiata al Mare, famiglie che da decenni, scelgono Santa Marinella come meta per le loro vacanze. Non sono semplicemente turisti, ma parte integrante della nostra comunità, con cui sono stati intessuti legami di amicizia e rispetto reciproco che vanno al di là di qualsiasi momentanea differenza politica o religiosa. La loro presenza storica ha arricchito il nostro tessuto sociale e culturale, e meritano di poter godere della propria villeggiatura in totale tranquillità, senza essere esposte a manifestazioni che potrebbero disturbare o, peggio, generare tensioni. La posizione politica dell'Amministrazione e la condanna all'antisemitismo. Il nostro Comune ha già espresso una posizione chiara e inequivocabile sulla tragica situazione a Gaza. Il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità, due mesi fa, una mozione ufficiale, trasmessa alle sedi diplomatiche internazionali, per condannare fermamente la violenza e il dramma umanitario in atto. La nostra solidarietà va a tutte le vittime innocenti di questo conflitto, senza distinzione di nazionalità o credo. Tuttavia, è imprescindibile che le espressioni di dissenso politico non degenerino in manifestazioni di odio. Esiste un rischio concreto che la legittima critica verso le politiche del governo israeliano si trasformi in una pericolosa deriva antisemita. La difesa della sicurezza delle famiglie e la tutela dei valori di inclusione e tolleranza sono per noi una priorità assoluta, pure di fronte a happening che anche involontariamente, possano alimentare l'odio e l'intolleranza”. “L'Amministrazione – conclude la nota stampa - auspica che i manifestanti scelgano una diversa modalità di espressione, nel pieno rispetto di tutti i cittadini e ospiti di Santa Marinella, affinché il dibattito politico rimanga sul piano del confronto civile e non si inquini con elementi divisivi e violenti”.