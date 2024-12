SANTA MARINELLA – Come aveva chiesto il sindaco Tidei, in un video pubblicato sul suo profilo social, dove invitava la cittadinanza a rendere noti eventuali problemi riscontrati nei propri quartieri, subito dopo sono stati pubblicate diverse segnalazioni. A postare un problema relativo ad uno stabile abbandonato è la signora Cristina che, in un messaggio, ha segnalato al Sindaco il totale degrado che c’è all'interno di una cabina Enel in via Valdambrini, adiacente a via Liguria. “Una struttura totalmente abbandonata all'incuria con passeggio anche di topi e piena di rifiuti e necessita di una totale bonifica – spiega la signora - è una vergogna che una struttura adiacente a delle abitazioni versi in questa situazione e tutti fanno finta di non vedere. Forse è il caso di intimare all’Enel una bonifica totale del posto. Gli altri anni, e sempre dopo svariate segnalazioni, si sono limitati a sfalciare l'erba, ma oggi è divenuta una selva che vede ammucchiare i rifiuti in un angolo. Abbiamo inoltrato l'urgenza di intervento all’Enel, in quanto proprietaria dell'area, con indicazione che se non provvedono a stretto giro saremo costretti ad avvisare la Asl e gli organi competenti. Chiedo quindi il sindaco di prendere dei provvedimenti”. Al messaggio risponde subito l’assessore Andrea Amanati che risponde. “La Multiservizi, da questa settimana, ha attivato tre squadre e programmato interventi su tutte le zone”. Sulla questione interviene anche Marco che si chiede “ma se come scrive la signora la centralina è attaccata alle case, come mai nessuno ha visto nulla? Nessuno è sceso da casa mentre scaricavano rifiuti o chiamato i vigili e i carabinieri? Si postano foto per segnalare, ma mai nessuno che denuncia. I rifiuti non finiscono in strada da soli. Non posso credere che nessuno abbia visto nulla. È che nessuno si impiccia. Non si sa mai con chi si ha a che fare. Ma fino a quando staremo tutti zitti, continueranno a sversare rifiuti ovunque. Noi dobbiamo fare la nostra parte ma purtroppo non la facciamo”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA