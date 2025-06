CERVETERI - Nel centro storico di Cerveteri torna attiva la Ztl. A partire da venerdì 4 luglio, entrerà infatti in vigore una limitazione al traffico veicolare, che dalle 19 all’1 consentirà l’accesso ai soli veicoli appartenenti ai residenti e ai titolari di attività commerciali insistenti nel centro storico. La regolamentazione Ztl sarà in vigore fino a domenica 28 settembre 2025. «Una modifica della viabilità che attuiamo ogni estate all’interno del centro storico della nostra città, una misura che crediamo possa consentire ai residenti una maggiore quiete e tranquillità in particolar modo nelle ore notturne e alle famiglie provenienti dal resto del territorio e dagli altri Comuni di poter passeggiare e viversi in maggiore sicurezza i vicoli e le piazza del nostro Borgo, senza doversi districare tra auto in transito e soste spesso selvagge», ha detto il vicesindaco Riccardo Ferri. «Una regolamentazione questa che coincide anche con l’avvio degli eventi dell’Estate Caerite, che tra gli spettacoli in Piazza Santa Maria e quelli nel resto del centro storico terranno compagnia alla cittadinanza per tutta l’Estate. Chiaramente, sono confermati tutti i permessi e autorizzazioni rilasciati in passato, mentre i nuovi residenti potranno fare richiesta di apposito pass recandosi presso il comando di Polizia locale di Cerveteri sito in Via Friuli n.7». «Sempre in tema di gestione della viabilità – ha aggiunto Ferri – dal marzo scorso in Piazza Aldo Moro è stato reintrodotto dopo diversi anni il disco orario a 60minuti. Una accortezza che ha dato sin da subito i propri frutti: è sufficiente fare un giro, anche senza scendere dall’auto, per constatare come con questa nuova modalità di sosta ci sia molta più disponibilità di parcheggio e una viabilità più fluida. Ringrazio con l’occasione la nostra comandante Cinzia Luchetti, che sempre dimostra grande disponibilità e attenzione alle richieste dell’amministrazione comunale».

