CERVETERI – Un milione e 200mila euro per il restyling della pista di atletica di via Settevene Palo. È allo stadio Galli che nel 2025 – stando almeno a quanto approvato dal consiglio comunale – gli operai entreranno in azione per riqualificare l’impianto sportivo. Soldi inseriti nel bilancio di previsione, come per altro confermato da Alessandro Gnazi, ex assessore al Bilancio ora passato all’Ambiente. «Ci è stato detto di questo progetto – sostiene la presidente e allenatrice della Gs Runners, Loredana Ricci – e saremmo ben lieti se qui allo stadio Galli ci fosse una pista nuova completamente rinnovata. Quella attuale è deteriorata, andrebbe tolta, e realizzata una in tartan. Poi ci sarebbe bisogno di pedane per il salto in lungo, per il salto con l’asta e i vari lanci. Un’iniziativa spettacolare per tutto il territorio e per l’atletica naturalmente. Basti pensare che domenica scorsa il nostro Francesco De Santis si è laureato vicecampione italiano negli 800 metri e che i nostri cadetti sono i primi della regione e meritano senza dubbio un impianto idoneo alle loro capacità».

