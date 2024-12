LADISPOLI – Da domani sarà disponibile il servizio di navetta a chiamata per la spiaggia “AcOnSea”, inaugurata pochi giorni fa sul lungomare di via Marina di Palo riservata ai disabili. Telefonando al 3519824589 sarà possibile avere a disposizione un mezzo di trasporto che preleverà l’utente dalla propria abitazione. «Il servizio – spiega Pierpaolo Perretta, consigliere comunale e delegato al Demanio – che ricordiamo è a chiamata, è in funzione solo sul territorio comunale ed è gratuito. Nella spiaggia che si trova sul lungomare Marina di Palo sono presenti 50 ombrelloni dedicati all’accoglienza inclusiva con passerelle, ombrelloni, lettini e ovviamente servizi. Tre accompagnatori specializzati, un operatore che gestirà prenotazione e salvamento, lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti». La spiaggia è stata realizzata grazie ai fondi del progetto “Accessibility on the Seaside–AcOnSea”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione e Lazio Crea.

