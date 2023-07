FIUMICINO - Passeggiare scoprendo il territorio e tutto quello che di bello ha da offrire: a settembre tornano le passeggiate di salute della Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro. «Dopo il caldo soffocante che ci ha messo a dura prova in questi giorni – spiega il dott. Marco Tortorici – annunciamo la ripartenza di un’iniziativa che fa bene a mente e corpo.

Dopo quelle tenutesi in giugno e luglio ( abbiamo deciso di ‘riprendere a camminare’ a settembre, mese in cui gli ultimi scoppi dell’estate continueranno a farsi sentire. Ripartiremo, però, con una novità: il punto di incontro non sarà più la nostra farmacia, ma lo start delle escursioni sarà in zone nel raggio di 20 km». Scopo delle passeggiate non è solo quello di far bene alla salute, ma anche di scoprire le bellezze del territorio: “Abbiamo visto una grande partecipazione negli scorsi appuntamenti – spiega Giuliana Fenicoli, l’operatrice culturale che ha guidato le precedenti e guiderà le nuove passeggiate -. Le persone sono rimaste molto soddisfatte ed è bello vedere quanto la natura e lo stare insieme possano fare bene. Siamo contenti di annunciare i nuovi appuntamenti, ma il calendario delle escursioni è ancora da definire,perché dovremo tener conto delle temperature e del caldo. Tra le mete interessate, comunque, abbiamo inserito altri pezzi di storia del nostro territorio, come le necropoli etrusche della Valle dell’Infernaccio o Villa San Nicola che si trova vicino al mare, quindi più ventilata nel caso in cui facesse ancora molto caldo. Ma non mancheranno gioielli naturalistici come l’Oasi Lipu di Castel di Guido. Le passeggiate – conclude il dott. Tortorici – saranno gratuite. Invitiamo tutti a partecipare per non perdersi un’esperienza costruttiva e salutare”.